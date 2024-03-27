"Крылья Советов" не очень хорошо начали весеннюю часть сезона. Конечно, "Зенит" - опасный соперник, к тому же они сейчас основательно включатся в борьбу за первое место. Во всех линиях они сильнее "Крыльев". Но, думаю, самарцы могут не уступить, потому что они и матч проведут дома, поэтому трудности они "Зениту" создадут", - заявил Тарханов.
"Крылья Советов" примут на своем поле санкт-петербургский "Зенит" в рамках 22-го тура чемпионата России. Игра пройдет 30-го марта в субботу. Победа в матче может позволить "Зениту" увеличить отрыв от "Краснодара" и "Динамо", которые отстают от действующих чемпионов страны на 1 и 2 очка соответственно.
"Крылья Советов" уступили на выезде "Ростову" в 19-м туре и дома - ЦСКА в 20-м туре с одинаковым счетом (0:2). За десять туров до конца чемпионата самарский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Крыльев" 29 очков в 20-ти матчах.
Источник: "legalbet"
Тарханов: дома "Крылья Советов" создадут "Зениту" трудности
Российский тренер Александр Тарханов предположил, за счет чего самарские "Крылья Советов" могут составить конкуренцию "Зениту" в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"