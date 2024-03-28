Президент Уругвайской ассоциации футбола Начо Алонсо поделился информацией о контактах с Российским футбольным союзом и возможном товарищеском матче двух национальных сборных. Напомним, что 21 марта сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Сербии. По итогам противостояния подопечные Валерия Карпина смогли одержать разгромную победу со счетом 4:0.
«В этом году мы хотели бы провести товарищеские встречи со сборными из нашего региона. В 2025 году у нас будет возможность провести шесть товарищеских матчей, поэтому игра со сборной России точно возможна в следующем году», - передает слова Алонсо Sport24.
Сборные России и Уругвая могут провести матч в 2025 году
Национальные команды России и Уругвая могут провести товарищескую встречу уже в следующем году.
Фото: "РИА Новости"