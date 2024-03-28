"У каждого человека, футболиста или тренера, есть своё видение. Он смотрел на ситуацию так, я — иначе. Из-за этого случилось недопонимание. Но потом мы сели, поговорили, всё друг другу в глаза высказали. Марцел изложил свою позицию, я — свою. Мне кажется, мы услышали и поняли друг друга. Пожали руки. Всё нормально", - цитирует Макарова "Чемпионат".
В текущем сезоне Денис Макаров провел за московское "Динамо" 20 матчей и отметился 4-мя забитыми мячами. Интернет-портал Transfemarkt оценивает 26-летнего игрока в 3 миллиона евро. Ранее в СМИ появилась информация о том, что между Макаровым и Личкой возник конфликт, из-за которого игрок не проходит в стартовый состав. После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. "Динамо" сыграет с хабаровским СКА в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Макаров - о Личке: он смотрел на ситуацию так, я - иначе. Из-за этого случилось недопонимание
Нападающий московского "Динамо" Денис Макаров рассказал о конфликте с Марцелом Личкой.
Фото: ФК "Динамо"