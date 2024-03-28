"Не думали о приглашении Дениса Черышева в "Оренбург". Думаю, его точно не устроило бы наше предложение", - цитирует Андреева "Чемпионат".
Сегодня спортивный директор итальянской "Венеции" сообщил, что Денис Черышев с 1-го июля станет свободным агентом. Ранее полузащитник был интересен нескольким клубам РПЛ. "Оренбург" после 20-ти сыгранных туров занимает 14-е место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 19 очков. Команда Давида Деограсии сыграет с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Спортдир "Оренбурга" Андреев: думаю, Черышева точно не устроило бы наше предложение
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о возможном приглашении Дениса Черышева в команду.
Фото: Global Look Press