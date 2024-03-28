Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался касательно карьеры Игоря Акинфеева в составе «красно-синих». По словам Пономарева, Акинфеев уже отыграл свое и в любой момент может решить завершить карьеру. Пономарев отметил, что он уже вел беседу с Гинером и последний заверил, что по завершению карьеры игрока Акинфеева оставят в системе ЦСКА.
«Игорек проводит долгую, очень хорошую карьеру. И все эти двадцать с лишним лет Акинфеев был верен одному клубу. Это прекрасное качество. Он большой молодец, что никуда не ушел. Хотя предложения у него были, и это естественно», - передает слова Пономарева «Матч ТВ».
Экс-игрок ЦСКА Пономарев – о карьере Акинфеева: он большой молодец, что никуда не ушел
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился своими соображениями о карьере голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева.
Фото: ТАСС