Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о грядущем противостоянии 22-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого «Сочи» на домашнем стадионе примет ЦСКА. По словам Масалитина, «Сочи» некуда отступать, так как с каждым поражением для команды все ближе вылет в Первую лигу, потому к грядущему матчу они подойдут собранными.
«Выезд у ЦСКА предстоит очень непростой. «Сочи» в перерыве изменился. Пригласили другой тренерский состав, игроков других, усилились. Скажу так, сейчас «Сочи» — не безнадежная команда, которая находится в нижней части таблицы. Армейцы уже по традиции с «Сочи» играют очень удачно», - передает слова Масалитина «Евро-футбол.ру».
Масалитин: ЦСКА предстоит очень непростой выездной матч против "Сочи"
Экс-форвард ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно грядущего матча «армейцев» против «Сочи».
Фото: ПФК ЦСКА