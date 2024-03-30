"Я надеюсь, что Гончаренко поможет Абаскалю уйти. Уверен, "Урал" будет биться до последнего в этом матче. Особенная мотивация на "Спартак". Тем более екатеринбуржцы сейчас не на своем месте. Вспомните, как здорово они начали чемпионат. Но такое в жизни бывает – стартуешь как надо, а заканчиваешь… Но я не хотел бы, чтобы команда вылетела", - цитирует Байдачного "РБ Спорт".
Московский "Спартак" сыграет с екатеринбургским "Уралом" сегодня, 30-го марта в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Урал" занимает 13-е место с 19-ю очками. После поражения "Спартака" от воронежского "Факела" в матче 20-го тура в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку. Сообщалось, что на его место может прийти другой иностранный специалист или Станислав Черчесов. Московский клуб сыграет с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Байдачный: надеюсь, что Гончаренко поможет Абаскалю уйти из "Спартака"
Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"