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ЗенитЗавершен
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16:30
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Спартак
19:00
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Енисей
4 - 1 4 1
ХимкиЗавершен
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
СоколЗавершен
Торпедо
0 - 0 0 0
КАМАЗ1 тайм
Шинник
0 - 0 0 0
Ленинградец1 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Тюмень1 тайм
Родина
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Ньюкасл
1 - 1 1 1
Вест Хэм1 тайм
Тоттенхэм
18:00
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Шеффилд Юнайтед
18:00
ФулхэмНе начат
Челси
18:00
БёрнлиНе начат
Ноттингем Форест
18:00
Кристал ПэласНе начат
Борнмут
18:00
ЭвертонНе начат
Астон Вилла
20:30
ВулверхэмптонНе начат
Брентфорд
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Манчестер ЮнайтедНе начат

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Хетафе
0 - 1 0 1
Севилья1 тайм
Альмерия
18:15
ОсасунаНе начат
Валенсия
20:30
МальоркаНе начат
Барселона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

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Наполи
0 - 3 0 3
Аталанта2 тайм
Дженоа
17:00
ФрозинонеНе начат
Торино
17:00
МонцаНе начат
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
Фиорентина
22:45
МиланНе начат

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Айнтрахт
17:30
УнионНе начат
РБ Лейпциг
17:30
МайнцНе начат
Байер
17:30
ХоффенхаймНе начат
Боруссия М
17:30
ФрайбургНе начат
Вердер
17:30
ВольфсбургНе начат
Бавария
20:30
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Метц
19:00
МонакоНе начат
Лион
23:00
РеймсНе начат

Байдачный: надеюсь, что Гончаренко поможет Абаскалю уйти из "Спартака"

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Российский тренер Анатолий Байдачный высказался о предстоящем матче 22-го тура РПЛ между "Спартаком" и "Уралом".
Фото: ФК "Спартак"
"Я надеюсь, что Гончаренко поможет Абаскалю уйти. Уверен, "Урал" будет биться до последнего в этом матче. Особенная мотивация на "Спартак". Тем более екатеринбуржцы сейчас не на своем месте. Вспомните, как здорово они начали чемпионат. Но такое в жизни бывает – стартуешь как надо, а заканчиваешь… Но я не хотел бы, чтобы команда вылетела", - цитирует Байдачного "РБ Спорт".

Московский "Спартак" сыграет с екатеринбургским "Уралом" сегодня, 30-го марта в 19:00 по московскому времени. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Урал" занимает 13-е место с 19-ю очками. После поражения "Спартака" от воронежского "Факела" в матче 20-го тура в СМИ появилась информация о том, что Гильермо Абаскаль может быть отправлен в отставку. Сообщалось, что на его место может прийти другой иностранный специалист или Станислав Черчесов. Московский клуб сыграет с командой Сергея Семака в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Анатолий Байдачный Спартак Урал Виктор Ганчаренко Гильермо Абаскаль
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