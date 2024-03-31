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Деограсия - о ничье с "Факелом" если не получается выиграть, то важно набирать очки

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Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия прокомментировал ничейный результат матча 22-го тура РПЛ с "Факелом" (0:0).
Фото: "Матч ТВ"
- Хотел бы поздравить "Факел", у команды огромная поддержка болельщиков. Первый тайм был за нами, во втором игра была равная, так что результат справедлив. Нужно понимать, что "Факел" проделывает хорошую работу, поэтому выигрывать непросто. Самое главное - это победы. Если не получается выиграть, то важно набирать очки. У нас впереди 9 матчей, поэтому каждый из них важен.

В воскресенье, 31 марта, состоялся матч 22-го тура чемпионата России между "Факелом" и "Оренбургом". Встреча прошла на "Центральном стадионе профсоюзов" в Воронеже и завершилась вничью со счетом 0:0. Отметим, что у оренбуржцев лишь одна победа в 11 последних матчах российской Премьер-лиги. Также команда Давида Деограсии сыграла вничью три раза в 4 встречах.

"Оренбург" с 20 набранными очками занимает 14-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, находясь в зоне стыковых игр за право остаться на будущий сезон в высшем дивизионе. От зоны прямого вылета в Первую лигу их отделяет на данный момент три балла.

Источник: "Матч ТВ"

Деограсия Оренбург Факел
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