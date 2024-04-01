"В Кубке попался непростой соперник – "Зенит". Есть два матча, можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот "Зенит" можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если "Спартак" вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не лучшим", - цитирует Титова Metaratings.
Московский "Спартак" сыграет с петербургским "Зенитом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России, встреча состоится 3-го апреля в 20:30 по московскому времени. "Сине-бело-голубые" в четвертьфинале турнира одержали победу над "Динамо" (2:1 - общ.), а "красно-белые" оказались сильнее "Оренбурга" (3:2 - общ.). После зимней паузы "красно-белые" не одержали ни одной победы в чемпионате и на данный момент располагаются на шестой месте в турнирной таблице с 32-мя очками. Команда Сергея Семака лидирует в РПЛ с 41-м очком и опережает "Краснодар" на одно очко.
Титов - о "Спартаке": в Кубке попался непростой соперник, но этот "Зенит" можно обыгрывать и нужно с ними играть
Экс-игрок "Спартака" Егор Титов высказался о предстоящем матче Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"