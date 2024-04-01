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Черданцев - о "Зените": такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против "Спартака"

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Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказался о "Зените".
Фото: "Матч ТВ"
"Такой настрой лидеров мне непонятен. Нельзя жить только матчами против "Спартака", сезон состоит из большего количества матчей. С таким составом болельщики "Зенита" в праве требовать от команды более атакующего футбола. В преддверии кубковой встречи "Зенит" разочаровал больше, чем "Спартак", - цитирует Черданцева "Матч ТВ".

Петербургский "Зенит" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) в 22-м туре РПЛ. 3-го апреля петербургский клуб сыграет с московским "Спартаком" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. После 21-го сыгранного тура команда Сергея Семака занимает первое место в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", которое отстает от "сине-бело-голубых" на три очка.

Георгий Черданцев Зенит Спартак
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