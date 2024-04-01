"Я думаю, что отставки никакой не будет, потому что осталось всего два месяца: апрель и май. Сейчас если ставить нового тренера, то он пока разберётся… У него будет мало времени. Какой-то эффект может быть, но это спорно. Моё мнение такое, что Абаскалю нужно дать до конца сезона доработать, а по окончании делать выводы", - заявил Шавло.
Московский "Спартак" под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля до сих пор не смог одержать ни одной победы в РПЛ в 2024-м году. В первых трех матчах весенней части чемпионата "красно-белые" набрали 2 очка с общим счетом 0-2.
За девять туров до конца чемпионата "Спартак" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе "красно-белых" 32 очка. Возглавляющий чемпионскую гонку "Зенит" опережает "Спартак" на 9 очков. Кроме того, московский клуб продолжает борьбу в Кубке России, где на стадии полуфинала "Пути РПЛ" встретится как раз с "Зенитом".
Действующее соглашение между "Спартаком" и Гильермо Абаскалем связывает тренера и клуб трудовым соглашением до лета 2025-го года.
Источник: "sportsdaily"
Шавло: я думаю, никакой отставки Абаскаля не будет. "Спартаку" нужно дать ему доработать
Экс-генеральный директор московского "Спартака" Сергей Шавло высказался против увольнения главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля по ходу сезона.
Фото: официальный сайт "Спартака"