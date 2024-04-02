- Мы очень хорошо ладим с Никитой Медведевым. Не знаю, от меня ли это зависит, но мне очень повезло с партнёром по команде. У нас отличное взаимоотношение и никогда не было злых взглядов. Конечно, конкуренция с Медведевым подстёгивает, но ещё никому никогда не вредила, - приводит слова Песьякова "Чемпионат".
35-летний голкипер Сергей Песьяков выступает за "Ростов" с июля 2017 года, в текущем сезоне на его счету 21 матч во всех турнирах (6 "сухих") и 30 пропущенных мячей.
29-летний Никита Медведев вернулся в "Ростов" в июле 2022 года, весной 2017 года в составе жёлто-синих вратарь установил действующий до сих пор рекорд по продолжительности "сухой" серии. В текущем сезоне Медведевы сыграл в 8 матчах во всех турнирах (1 "сухой") и пропустил 11 голов.
"Мне очень повезло с партнёром по команде". Вратарь "Ростова" Песьяков - о конкуренции с Медведевым
Голкипер "Ростова" Сергей Песьяков рассказал о взаимоотношениях с партнёром по вратарской бригаде жёлто-синих Никитой Медведевым.
Фото: ФК "Ростов"