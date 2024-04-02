- Карпин собрал отличную команду, они прекрасно готовы. И вообще тренерский штаб "Ростова", я думаю, один из самых сильных в России. Вы посмотрите, как они выглядят физически! Это заслуга тренера по физподготовке, сработано просто на пять баллов. Они носятся, прессингуют весь матч. А еще "Ростов" надо похвалить за трансферную политику - все, кого они взяли, все пришлись ко двору. И молодежь хорошая подрастает, - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
"Ростов" стал единственным клубом Российской премьер-лиги, одержавшим три победы в трёх мартовских турах чемпионата после возобновления сезона. Жёлто-синие переиграли на своём поле "Крылья Советов" (2:0) и "Краснодар" (2:1), после чего крупно победили на выезде московское "Динамо" (4:1).
Во всех трёх мартовских матчах РПЛ приняли участие зимние новички команды - ивуарийский центральный защитник Умар Сако и бразильский вингер Роналдо. Пришедший в команду летом 2023 года иранский вингер Мохаммад Мохеби отметился дублем в матче с "Краснодаром", а против "Динамо" оформил дубль и результативный пас.
Главным тренером "Ростова" с декабря 2017 года, за вычетом отрезка с августа 2021 года по март 2022 года, является 55-летний Валерий Карпин.
Радимов: тренерский штаб "Ростова" - один из самых сильных в России. Вы посмотрите, как игроки выглядят физически!
Экс-главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал работу в "Ростове" тренерского штаба Валерия Карпина.
Фото: РПЛ