Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
17:30
ДинамоНе начат
Химки
20:00
РостовНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
21:30
ЭвертонНе начат
Ноттингем Форест
21:30
ФулхэмНе начат
Бернли
21:45
ВулверхэмптонНе начат
Борнмут
21:45
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
22:15
ТоттенхэмНе начат

Кубок Италии

Новости
Ювентус
22:00
ЛациоНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
21:45
КайзерслаутернНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
21:45
ВалансьенНе начат

Радимов: Семак нашёл варианты без Малкома, "Зенит" набирает очки. У Абаскаля без Промеса нет плана Б - о чём говорить?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер медиакоманды "Чисто Питер" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отсутствием забитых голов в РПЛ в марте 2024 года у московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
- В "Спартаке" ведь знали, что у Промеса проблемы. А если у тебя команда зависит только от одного игрока, то грош тебе цена. Вот в прошлом году все говорили, что "Зенит" зависит от Малкома. Но Малком ушел, а "Зенит" всё равно на первом месте. Яркость в игре, конечно, пропала, но Семак ведь нашел какие-то другие варианты, чтобы команда была наверху. Да, со скрипом, во многих играх неярко, но "Зенит" набирает эти очки. С перепадами, с провалами, но они наверху. А если у Абаскаля в похожей ситуации нет "плана Б" - о чём тут говорить? - цитирует Радимова "РБ Спорт".

Московский "Спартак" не забил ни одного гола в трёх мартовских турах Российской премьер-лиги, при двух нулевых ничьих с "Зенитом" на выезде и екатеринбургским "Уралом" на своём поле уступив дома воронежскому "Факелу" со счётом 0:2. При этом в своём единственном в марте матче Кубка России красно-белые забили дома три гола "Оренбургу", что позволило им по сумме двух матчей (0:1, 3:1) пробиться в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).

Лидер "Спартака" 32-летний голландский вингер Квинси Промес не смог вернуться с командой в Российскую Федерацию после прохождения межсезонных сборов в ОАЭ. Футболист был задержан за оставление места ДТП и в настоящее время находится под арестом.

Зенит Спартак Сергей Семак Филипе Малком Гильермо Абаскаль Квинси Промес Владислав Радимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится