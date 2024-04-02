- В "Спартаке" ведь знали, что у Промеса проблемы. А если у тебя команда зависит только от одного игрока, то грош тебе цена. Вот в прошлом году все говорили, что "Зенит" зависит от Малкома. Но Малком ушел, а "Зенит" всё равно на первом месте. Яркость в игре, конечно, пропала, но Семак ведь нашел какие-то другие варианты, чтобы команда была наверху. Да, со скрипом, во многих играх неярко, но "Зенит" набирает эти очки. С перепадами, с провалами, но они наверху. А если у Абаскаля в похожей ситуации нет "плана Б" - о чём тут говорить? - цитирует Радимова "РБ Спорт".
Московский "Спартак" не забил ни одного гола в трёх мартовских турах Российской премьер-лиги, при двух нулевых ничьих с "Зенитом" на выезде и екатеринбургским "Уралом" на своём поле уступив дома воронежскому "Факелу" со счётом 0:2. При этом в своём единственном в марте матче Кубка России красно-белые забили дома три гола "Оренбургу", что позволило им по сумме двух матчей (0:1, 3:1) пробиться в полуфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ).
Лидер "Спартака" 32-летний голландский вингер Квинси Промес не смог вернуться с командой в Российскую Федерацию после прохождения межсезонных сборов в ОАЭ. Футболист был задержан за оставление места ДТП и в настоящее время находится под арестом.
Радимов: Семак нашёл варианты без Малкома, "Зенит" набирает очки. У Абаскаля без Промеса нет плана Б - о чём говорить?
Главный тренер медиакоманды "Чисто Питер" Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с отсутствием забитых голов в РПЛ в марте 2024 года у московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"