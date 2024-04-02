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Нигматуллин: в этом сезоне РПЛ победит не тот, кто сильнее, а тот, кто меньше ошибётся

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Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал текущую ситуацию в чемпионской гонке РПЛ.
Фото: РБК
- Вся борьба ещё впереди, все клубы теряют очки. "Зенит" потерял очки, "Краснодар" неожиданно мог вернуться на первое место, но "Локомотив" не позволил. "Динамо" не воспользовалось таким шансом и могло изменить расклад в турнирной таблице. В этом сезоне такая тенденция, что победит не тот, кто сильнее, а тот, кто ошибётся наименьшее количество раз. Ошибаются все команды. Сейчас "Зенит" при Семаке проводит свой худший сезон, но остается вверху таблицы, - передаёт слова Нигматуллина Metaratings.ru.

В 22 туре Российской премьер-лиги вся первая шестёрка клубов в турнирной таблице потеряла очки. Идущее третьим московское "Динамо" крупно уступило на своём поле "Ростову" (1:4). Лидер чемпионской гонки "Зенит" сыграл выездную ничью в Самаре с "Крыльями Советов" (1:1), отстававший от него на 1 очко "Краснодар" упустил шанс опередить петербуржцев, также сыграв на выезде вничью с занимающим пятую строчку московским "Локомотивом".

Столичный ЦСКА в гостях упустил победу над "Сочи" (2:2), выигрывая со счётом 2:0, находящийся на шестом месте "Спартак" не смог дома забить екатеринбургскому "Уралу" (0:0).

Зенит Краснодар Динамо ЦСКА Локомотив Спартак Руслан Нигматуллин
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