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Онопко - о своем удалении в матче с "Химками": я просто спросил у судьи, почему он по-разному трактует моменты

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Тренер "Ростова" Виктор Онопко рассказал о том, за что получил красную карточку в кубковой встрече с "Химками" (0:0, 7:6 - пен.).
Фото: ПФК ЦСКА
"За что удалили? Я просто спросил у судьи, почему он по-разному трактует моменты", - цитирует Онопко Sport24.

Тренеры "Ростова" Виктор Онопко и Валерий Карпин были удалены по окончании основного времени. Южане одержали победу над "Химками" в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов (0:0, 7:6 - пен.) в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.

Виктор Онопко Ростов Химки Кубок России
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