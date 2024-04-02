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Голенков: Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал

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Нападающий “Ростова” Егор Голенков признался, что не хотел бы жить в Москве.
Фото: ФК "Ростов"
– Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик.

Напомним, Егор Голенков является футболистом “Ростова” с 2022 года. 24-летний нападающий имеет действующее трудовое соглашение с южанами до лета 2026 года. В нынешнем сезоне российский игрок принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах. Она записал на свой счет семь голов.

Источник: Sport24

Егор Голенков Ростов
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