– Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал. Как по мне, здесь много суеты: пробки, трафик.
Напомним, Егор Голенков является футболистом “Ростова” с 2022 года. 24-летний нападающий имеет действующее трудовое соглашение с южанами до лета 2026 года. В нынешнем сезоне российский игрок принял участие в 29 матчах своей команды во всех турнирах. Она записал на свой счет семь голов.
Источник: Sport24
Голенков: Москва — замечательный город и столица, но для жизни я бы ее не выбрал
Нападающий “Ростова” Егор Голенков признался, что не хотел бы жить в Москве.
Фото: ФК "Ростов"