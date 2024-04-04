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Ещенко: "Зенит" может продать Педро более чем за 60 миллионов евро

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Экс-игрок «Спартака» Андрей Ещенко высказался об игре 18-летнего футболиста «Зенита» Педро.
ФК "Зенит"
Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко поделился своим мнением о 18-летнем нападающем «Зенита» Педро. Напомним, что форвард Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» за предположительно девять миллионов евро. Трансфер состоялся в феврале 2024 года. По словам Ещенко, несмотря на юный возраст, Педро демонстрирует взрослый футбол, отдает передачи и отрабатывает при оборонительных действиях.

«Его тоже смогут продать за 60 миллионов евро? Если не больше. Сейчас индивидуально сильный футболист это тот, кто один в один может обыграть, а ещё и в защите помогает», - передает слова Ещенко «Чемпионат».

Ещенко Зенит
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