"Своевременные замены сыграли свою роль. И, конечно, этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трёх ударов - два гола и штанга. Это ещё раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист", - поделился Титов.
Санкт-петербургский "Зенит" одолел московский "Спартак" в первом полуфинальном матче "Пути РПЛ" в Кубке России. Бразильский новичок "сине-бело-голубых" Педро забил два мяча и принес своему клубу победу. Педро перебрался в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро.
Всего на счету Педро 176 минут в пяти матчах в футболке "Зенита" в чемпионате и Кубке России. Голы в ворота "Спартака" стали для 18-летнего вингера первыми в России.
Источник: "Чемпионат"
Титов - об игре новичка "Зенита" Педро против "Спартака": маленький вундеркинд забил два великолепных мяча
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов оценил игру бразильского новичка "Зенита" Педро в матче против "Спартака" в 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России.
Фото: официальный сайт "Зенита"