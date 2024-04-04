Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Ахмат
0 - 1 0 1
ОренбургЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
1 - 0 1 0
Шеффилд Юнайтед1 тайм
Челси
22:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
0 - 0 0 0
Валенсия1 тайм

Титов - об игре новичка "Зенита" Педро против "Спартака": маленький вундеркинд забил два великолепных мяча

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-капитан "Спартака" Егор Титов оценил игру бразильского новичка "Зенита" Педро в матче против "Спартака" в 1/2 финала "Пути РПЛ" Кубка России.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Своевременные замены сыграли свою роль. И, конечно, этот маленький вундеркинд забил два великолепных мяча. Не знаю, рискнул бы на его месте пробить кто-то другой. Педро решился. И у него из трёх ударов - два гола и штанга. Это ещё раз говорит о том, что к нам приехал интересный футболист", - поделился Титов.

Санкт-петербургский "Зенит" одолел московский "Спартак" в первом полуфинальном матче "Пути РПЛ" в Кубке России. Бразильский новичок "сине-бело-голубых" Педро забил два мяча и принес своему клубу победу. Педро перебрался в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за 9 миллионов евро.

Всего на счету Педро 176 минут в пяти матчах в футболке "Зенита" в чемпионате и Кубке России. Голы в ворота "Спартака" стали для 18-летнего вингера первыми в России.

Источник: "Чемпионат"

Егор Титов Кубок России Педро Зенит Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится