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Тренер “Зенита” – о дубле Педро в ворота “Спартака”: это дорогого стоит

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Тренер “Зенита” Виллиам де Оливейра высказался об игре нападающего Педро после матча в Кубке России со “Спартаком (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
– Это был особенный день для Педро. Два дебютных гола за “Зенит” в ворота “Спартака” в Москве — это дорогого стоит. Надеюсь, что ему будет легче адаптироваться к чемпионату России.

Напомним, в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу петербургский “Зенит” на выезде сыграл против московского “Спартака”. Сине-бело-голубые добыли волевую победу со счетом 2:1. Главным героем встречи оказался 18-летний Педро. Бразильский нападающий “Зенита” сумел записать на свой счет два забитых мяча.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Педро Спартак Оливейра
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