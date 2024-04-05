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Нападающий "Ростова" Комличенко: меня подстегивает конкуренция с Голенковым

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о конкуренции за место в стартовом составе с 24-летним форвардом Егором Голенковым.
Фото: РПЛ
"Нормально отношусь к конкуренции с Егором, она подстегивает. Сейчас я восстановился от травмы, будет интересно. Надо держать себя в форме, а дальше выбор за главным тренером", - сказал Комличенко.

В текущем сезоне Комличенко забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи за 20 матчей. Егор Голенков 29 раз выходил на поле, на его счету 7 забитых мячей и 5 ассистов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Ростов Николай Комличенко Егор Голенков
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