"Зенит" своей организованностью и неплохим управлением напоминает европейский клуб. Селекционная служба находит хороших игроков, понятно, что за все это платит "Газпром". "Спартаку" надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к "Зениту" и претендовать на такое же количество трофеев", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает московский "Спартак" на девять очков. Команда Сергея Семака одержала победу над "красно-белыми" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" приобрели игроков на 29,850 игроков евро, самым дорогим приобретением стал нападающий Артур, который перешел из "Палмейраса" за 15 миллионов евро. "Спартак" зимой приобрел Манфреда Угальде из "Твенте" за 15 миллионов евро с учетом бонусных выплат.
Петржела: "Спартаку" надо минимум пять лет развития, чтобы приблизиться к "Зениту"
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о московском "Спартаке".
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