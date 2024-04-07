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Орещук: “Спартак” – вообще ходящая катастрофа

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Бывший спортивный директор московского “Динамо” Роман Орещук поделился мыслями о предстоящем матче бело-голубых против столичного “Спартака” в 23-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
— В дерби я жду победу “Динамо”. “Спартак” — вообще ходящая катастрофа. С чем это связано — не могу понять. Абаскалю ищут замену, и это сказывается на игроках. Зачем это делать — непонятно.

Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими “Динамо” и “Спартаком” состоится сегодня, 7 апреля 2024 года. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, сейчас на счету динамовцев 38 баллов. Они занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Что касается красно-белых, то они с 32 баллами располагаются на седьмой позиции.

Источник: “Матч ТВ”

Спартак Роман Орещук Динамо
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