"Матч с "Рубином" завтра состоится, никаких угроз от наводнения нет. У нас все по плану, в городе как была, так и идет обычная жизнь. Ждем на стадионе всех наших болельщиков", - цитирует Андреева Sport24.
В пятницу вечером, 5 апреля, в городе Орск, который расположен в 286 км к востоку от Оренбурга, произошел частичный прорыв дамбы, в результате чего в городе началось сильное наводнение.
Матч "Оренбург" - "Рубин" в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги запланирован на 8 апреля, понедельник. Игра должна состояться на домашней арене оренбуржцев "Газовик". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
Наводнение в Оренбургской области не помешает проведению матча 23-го тура РПЛ "Оренбург" - "Рубин"
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что домашний матч в рамках 23-го тура РПЛ с "Рубином" состоится, как и было запланировано.
Фото: ФК "Оренбург"