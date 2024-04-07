"Понятно, что более тренерская команда — это "Динамо". "Спартак" — совершенно непредсказуем. Не всегда игра "красно-белых" зависит от их формы. "Спартак" может сыграть по настроению. В какой-то степени фаворит матча "Динамо", но от "Спартака" можно ожидать чего угодно", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Сегодня, 7-го апреля состоится встреча 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак". Матч начнется в 19:30 по московскому времени на "ВТБ Арене". После 21-го сыгранного тура команда Гильермо Абаскаля занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьей строчке с 38-ю очками. "Красно-белые" уступили петербургскому"Зениту" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. "Бело-голубые" сыграют с "Оренбургом" в полуфинале Пути регионов Кубка России.
Непомнящий: "Динамо" - тренерская команда, "Спартак" - совершенно непредсказуем
Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Спартак".
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