- Вендел — это огромный плюс для команды, потому что это футболист, который умеет под давлением выводить матч. И не только за счет передач, но и за счет ведения. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два. Матчи в Краснодаре "Зениту" всегда даются. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во-вторых, это огромный мастер.
Вчера, 7 апреля, центральный полузащитник "Зенита" Вендел получил четвертую желтую карточку в этом сезоне в матче 23-го тура российской Премьер-лиги с калининградской "Балтикой" (1:0) и теперь пропустит из-за дисквалификации поединок с "Краснодаром" в рамках 24-го тура чемпионата России.
На данный момент "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице с 44 очками и опережает "Краснодар", идущий вторым, на 1 балл.
В нынешнем сезоне 26-летний Вендел провел за "сине-бело-голубых" 24 встречи, в которых забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.
Источник: "Матч ТВ"
Радимов - о Венделе: это огромная потеря перед "Краснодаром". Таких футболистов в РПЛ всего один или два
Экс-хавбек сборной России Владислав Радимов прокомментировал дисквалификацию полузащитника "Зенита" Вендела на матч 24-го тура РПЛ против "Краснодара".
Фото: Чемпионат.com