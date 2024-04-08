Армейцы в матчах с "Оренбургом" и главным аутсайдером чемпионата "Сочи" упустили победу из-за пропущенных во второй 45-минутке мячей. В игре с уральцами красно-синие и вовсе допустили гол в компенсированное время.
"С чем связаны те неудачные вторые таймы? Не знаю. Нас прижимают, и мы будто начинаем чего?то бояться. Хотя у нас сильный состав, есть игроки, способные хорошо действовать под давлением. Присутствовала какая?то боязнь ошибиться, из?за этого были такие вторые таймы", - сказал Обляков.
В последней игре с воронежским "Факелом" армейцы смогли уйти от нехорошей тенденции, одержав комфортную победу со счетом 4:1. Сейчас ЦСКА занимают 4 место с 36 очками, столько же у "Локомотива". Третью строчку занимает "Динамо" с 38 очками.
Источник: "Матч ТВ".
Обляков – о неудачных вторых таймах ЦСКА: нас прижимают, и мы будто начинаем чего-то бояться
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков попытался объяснить, почему команда часто теряла очки во вторых таймах.
Фото: ЦСКА