- "Спартаку" повезло? Думаю, нет. Равная была игра. Я не спорю, у них были моменты, но они освобождали зоны, и у нас были шансы. Первая победа весной в РПЛ? Главное, есть результат. Игра забудется, а результат останется. От игры к игре будем смотреть, как будет получаться, - передаёт слова Игнатова "РБ Спорт".
Матч 23 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился волевой победой гостей со счётом 2:1. Проиграв первый тайм со счётом 0:1, на 74-й минуте и 87-й минутах красно-белые забили два похожих гола - в обоих случаях нападающий Александр Соболев добивал мяч в сетку с близкого расстояния после неуверенного приёма дальнего удара голкипером "Динамо" Игорем Лещуком.
Эта победа стала для "Спартака" первой в весенней части РПЛ, красно-белые набрали 35 очков в 22 матчах и занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
Игнатов: не думаю, что "Спартаку" повезло, игра с "Динамо" была равной
Атакующий хавбек "Спартака" Михаил Игнатов прокомментировал победу над московским "Динамо" (2:1) в матче 23 тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"