В московском дерби "Спартак" смог выйти победителем, забив два мяча во втором тайме (2:1). Дубль оформил нападающий Александр Соболев, который воспользовался ошибками Игоря Лещука.
"Судя по матчу со "Спартаком", Личке надо было убирать из состава Лещука. Но решение принимает тренер, но, по моему мнению, это странное решение. Потому что у Лещука была результативная ошибка с "Ростовом" при счёте 0:0 и в матче со "Спартаком" всё тоже было плохо", - сказал Гранат.
Главный тренер Марцел Личка рассказал, что после финального свистка в раздевалке поддержал Игоря Лещука. Он не хочет, чтобы голкипер морально убивался из-за неудачной игры.
"Динамо" занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков. На втором месте расположился "Краснодар" (43 очка), лидером чемпионата является питерский "Зенит" (44).
Источник: "Чемпионат"
Гранат - о попадании Лещука в стартовый состав "Динамо" на матч со "Спартаком": странное решение
Экс-защитник московского "Динамо" Владимир Гранат высказался об ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука в последних матчах РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"