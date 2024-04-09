"После игры с "Балтикой" летали бутсы? Вообще-то что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Но плюс-минус было то, о чём вы говорите. Это был не самый позитивный разговор. Не знаю, все ли целы после него, но все вроде бы остались живы (улыбается)", - сказал футболист.
Нижегородцы потерпели поражение в Калининграде, не забив ни одного мяч, чем расстроили своего главного тренера. В подтрибунном помещении камера запечатлела Сергея Юрана, который был на эмоциях после финального свистка и на повышенных тонах разговаривал с игроками.
Коллектив из Нижнего Новгорода после 22 сыгранных матчей расположился на 10 месте в турнирной таблице. Команда имеет отрицательную разницу по забитым и пропущенным мячам и набрала 28 очков.
Источник: "Матч ТВ"
Игрок "Пари НН" – о разговоре с Юраном после поражения от "Балтики": все вроде бы остались живы
Защитник "Пари Нижнего Новгорода" Кирилл Глущенков рассказал, как прошел разговор команды с главным тренером Сергеем Юраном после поражения от "Балтики" (0:2) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"