- Понятия не имею, кто такой Янсен. Это такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль, когда он только появился. Думаю, это просто сплетни тех, кто хочет пристроить своего клиента. Не знаю, кто бы мог сейчас заменить Абаскаля. Пусть напрягается голова у руководителей "Спартака". Заменить-то может Абаскаля кто угодно. Например, Моуринью или любой немецкий тренер. Вопрос только в том, кого они могут себе позволить и кто готов пойти в дурдом на сегодняшний день, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что пост главного тренера московского "Спартака" может занять 51-летний экс-главный тренер голландского "АЗ Алкмар" Паскаль Янсен. В настоящий момент эту должность занимает 34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль, который возглавил красно-белых в июне 2022 года и в сезоне-2022/2023 выиграл с ними бронзовые медали чемпионата России.
В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" находится на шестой строчке, набрав 35 очков в 22 сыгранных матчах. Как сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов, готовить команду к следующему календарному матчу (на выезде против "Сочи" 13 апреля в 24 туре РПЛ) продолжит Абаскаль.
Экс-президент "Спартака" Червиченко: понятия не имею, кто такой Янсен. Такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном назначении главным тренером красно-белых голландца Паскаля Янсена.
Фото: МатчТВ