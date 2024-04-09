Прежний главный тренер южан сербский специалист Владимир Ивич был уволен после ряда неудачных игр со стартом второй половины сезона. Под руководством серба команда составила конкуренцию "Зениту" и закончила первый круг на первом месте.
"Мне Мусаев нравится меньше, чем Ивич. Не думаю, что было правильно его менять. Думаю, смена тренера — одна из причин, по которой "Краснодар" не сможет доехать на первом месте. Неправильно было расставаться с Ивичем. Понятно, что эмоции, обидно было вылетать от не самой сильной команды в Кубке, но такое бывает не только с "Краснодаром". Работу Мусаева мы видели, как команда проваливала турниры и покруче. Не думаю, что с этим тренером "Краснодар" ждёт успех", - высказался Червиченко.
Мурад Мусаев ранее уже возглавлял "Краснодар" в период 2018 по 2021 год. В текущем сезоне под его руководством команда набрала 4 балла, разделив очки с "Локомотивом" (1:1) и одержав победу над "Пари НН" (4:3). В ближайшем матче занимающие второе место "быки" примут на своем поле лидера чемпионата "Зенит". Клубы разделяет всего одно очко - 44 у петербуржцев, 43 у южан.
Источник: "Чемпионат"
Червиченко – о смене тренера в "Краснодаре": неправильно было расставаться с Ивичем. Мне Мусаев нравится меньше
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о новом главном тренере "Краснодара" Мураде Мусаеве.
Фото: ФК "Краснодар"