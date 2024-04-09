"Постепенно Мусаев перестраивает команду — убрали из состава Кайо, повыше стал играть Сперцян, что точно пошло на пользу. "Краснодар" вернулся к своей манере игры, на схему 4-3-3, атакующий вариант. Уверен, что Сергей Галицкий очень доволен — когда адреналин прёт, нет тягомотины, когда атака на атаку", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
Владимир Ивич был отправлен в отставку с поста главного тренера "Краснодара" после того, как команда после зимней паузы не одержала ни одной победы в чемпионате России и вылетела из Кубка России, уступив "Химкам" (0:2). На его место был назначен Мурад Мусаев, который работал в клубе с 2018 по 2021 год. После 22-х сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на три очка. Команда Мурада Мусаева сыграет с подопечными Сергея Семака в следующем туре РПЛ.
Шалимов: Мусаев перестраивает команду - убрал из состава Кайо, повыше стал играть Сперцян, что точно пошло на пользу
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о работе Мурада Мусаева в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"