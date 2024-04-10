— У нас лучшие болельщики в стране. Мы им очень благодарны. Команда отобрала звание народной у “Спартака”, — сказал Багамаев в интервью “Матч ТВ”.
Напомним, московский “Спартак” имеет на своем счету 35 очков. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице. Что касается воронежского “Факела”, то в его активе 26 баллов. Клуб занимает 11-е место в таблице.
Игрок “Факела” Багамаев: мы отобрали у “Спартака” статус народной команды
Полузащитник “Факела” Абдула Багамаев сказал, что клуб из Воронежа может считать себя народной команде.
Фото: ФК "Факел"