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Полузащитник "Пари НН" Марадишвили будет прооперирован в Германии

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Гендиректор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что хавбек Константин Марадишвили перенесет операцию на крестообразную связку колена.
Фото: ФК "Пари НН"
- Сегодня Константину предстоит операция в Германии. Через два-три дня он вернется, если всё пройдет штатно. Всю реабилитацию он будет проходить в России, в Нижнем Новгороде. Повлияет ли травма на арендное соглашение с "Локомотивом"? Пока мы об этом не думаем. Для нас сейчас приоритет - восстановление Константина.

Напомним, ранее у Константина Марадишвили, играющего на позиции опорного полузащитника, был диагностирован разрыв крестообразной связки колена. Футболист является игроком московского "Локомотива" и перешел минувшей зимой в "Пари НН" на правах аренды до конца нынешнего сезона. Контракт Марадишвили с "железнодорожниками" рассчитан до 30 июня 2026 года. 24-летний хавбек провел за нижегородцев 203 минуты в 3 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями.

Источник: "Матч ТВ"

Константин Марадишвили Нижний Новгород Мелик-Гусейнов
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