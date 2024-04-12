"Думаю, Абаскаль закончит чемпионат и уедет в Испанию. Я почти уверен: его время в России закончилось. Его критикует пресса, бывшие футболисты. Это совсем некрасиво. Считаю, это уже не футбол. Такая критика недопустима", - цитирует Ортегу "СЭ".
В 23-м туре РПЛ московский "Спартак" одержал победу над столичным "Динамо" со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились: Луис Чавес (пенальти) и Александр Соболев (дубль). После 22-х сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Красно-белые" уступили "сине-бело-голубым" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2. Завтра, 13-го апреля, "Спартак" сыграет с "Сочи" в 24-м туре РПЛ, встреча состоится на стадионе "Фишт" в 14:00 по московскому времени.
Испанский журналист: Абаскаль закончит чемпионат и уедет в Испанию, его время в России закончилось
Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега высказался о главном тренере "Спартака" Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"