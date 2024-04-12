"Уволят Абаскаля или нет — сильно от этого ситуация не изменится. Из года в год одно и то же происходит. Желаю всем болельщикам "Спартака" терпения. В "Спартаке" всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Московский "Спартак" сыграет с "Сочи" в 24-м туре РПЛ, встреча состоится завтра, 13-го марта в 14:00 по московскому времени на стадионе "Фишт". После 22-х сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. Южане располагаются на последней строчке с 15-ю очками. "Красно-белые" уступили команде Сергея Семака в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 1:2.
Канчельскис: в "Спартаке" всегда беспорядок, каждый сезон они борются с демонами
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался о московском "Спартаке".
Фото: РФС