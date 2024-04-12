"Сейчас новые зенитовские бразильцы разыгрались, отлично играют, вписываются в коллектив. Тот же самый Педро может в одиночку убрать "Краснодар". Конечно, Кордоба с Олусегуном тоже могут выдать шикарный матч, но как-то "Зенит" всё равно идет на подъеме, а "Краснодар" трясет из-за всех пертурбаций. И ничего личного, но считаю, что Мусаев — не тот тренер, который может привести команду к чемпионству", - цитирует Червиченко "Матч ТВ".
В 24-м туре РПЛ "Краснодар" сыграет с петербургским "Зенитом" на домашнем стадионе. После 22-х сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского клуба на одно очко. Педро перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в зимнее трансферное окно за девять миллионов евро. Нападающий провел за петербургский клуб шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 18-летнего игрока в семь миллионов евро. В первом круге текущего сезона "быки" сыграли вничью с "сине-бело-голубыми" со счетом 1:1. Напомним, что команда Сергея Семака одержала победу над московским "Спартаком" в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1, Педро отличился дублем.
Червиченко: Педро может в одиночку убрать "Краснодар"
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит".
Фото: "СЭ"