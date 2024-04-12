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В "Зените" сообщили, что Фернандес перенес операцию

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Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал о состоянии Марио Фернандеса.
Фото: ФК "Зенит"
"Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации", - цитирует Медведева "СЭ".

В 24-м туре РПЛ петербургский "Зенит" сыграет на выезде с "Краснодаром". После 22-х сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко. В текущем сезоне Марио Фернандес провел за петербургский клуб 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 33-летнего игрока в два миллиона евро.

Зенит Александр Медведев Марио Фернандес
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