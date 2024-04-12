"В ближайшее время возвращение Реми в Россию вряд ли возможно. Такой вариант не рассматривается", – приводит слова агента "РБ Спорт".
Напомним, 34-летний Реми Кабелла, играющий на позиции атакующего полузащитника выступал за "Краснодар" с июля 22019 по апрель 2022 года. На его счету 17 забитых мячей и 11 голевых передач в 62 матчах за "быков". Сейчас француз защищает цвета "Лилля", за который в текущем сезоне сыграл 33 игры, забил четыре гола и отдал три результативных ассиста.
Агент: Кабелла не рассматривает вариант с возвращением в Россию
Агент бывшего хавбека "Краснодара", выступающего за "Лилль", Реми Кабелла Энтони Федон рассказал, что игрок не планирует возращение в Россию.
Фото: ФК "Краснодар"