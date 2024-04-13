"Он может стать кандидатом и на пост тренера "Аякса". Но это пока неточно. Думаю, что он предпочтет работу в Европе", - сказал журналист.
Напомним, 8 апреля появилась информация, что голландский тренер Паскаль Янсен может возглавить московский "Спартак" в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Сейчас "красно-белые" занимают 6 позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, в их активе 35 набранных очков. Трудовое соглашение испанского специалиста Гильермо Абаскаля рассчитано до лета 2025 года.
Сейчас Паскаль Янсен находится в поиске нового места, ранее он работал в "АЗ Алкмаре" сначала в качестве ассистента, а потом и в роли главного тренера.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Журналист Каптейнс – о шансах Янсена возглавить "Спартак": думаю, он предпочтет работу в Европе
Журналист нидерландского издания De Telegraaf Ерун Каптейнс оценил возможность назначения Паскаля Янсена на пост главного тренера "Спартака".
Фото: Imago