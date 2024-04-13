"Нас ждет очень интересный матч. "Краснодар" в последних играх предпочитает более открытый футбол. Скорее всего, команда будет играть активно и постарается победить. "Зениту" главное — не проиграть", - сказал Горшков.
Встреча двух лидеров российского чемпионата начнется в 17:00 по московскому времени на домашнем стадионе краснодарского клуба. "Зенит" и "Краснодар" разделяет всего одно очко, петербуржцы набрали 44 балла, а "быки" 43. При этом коллектив из Санкт-Петербурга имеет лучший показатель в РПЛ по пропущенным и забитым мячам, "Краснодар" занимает второе место по пропущенным и четвертое по забитым мячам.
Напомним, в первом круге южане в гостях у "Зенита" сыграли в ничью 1:1, на гол Эдуарда Сперцяна ответил Матео Кассьерра.
Экс-зенитовец Горшков: "Зениту" в матче с "Краснодаром" главное не проиграть
Бывший игрок "Зенита" Александр Горшков поделился ожиданиями о матче 24 тура РПЛ между "Краснодаром" и "сине-бело-голубыми".
Фото: ФК "Зенит"