"У нас была дополнительная мотивация. Нашим родственникам, семьям дали билеты под самую крышу, плюс наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Так что мы сражались за наши семьи, наших болельщиков. Ребята молодцы, игра непростая, но победа заслуженная", - заявил Семак.
Санкт-петербургский "Зенит" одержал волевую победу в выездном матче против "Краснодара" в рамках 24-го тура РПЛ. На гол защитника "быков" Лукас Оласы ответили форвард "Зенита" Матео Кассьерра и бразильский вингер Аргур.
"Зенит" остался на первом месте в турнирной таблице и увеличил отрыв от "Краснодара" до 4-х очков. Теперь у подопечных Сергея Семака 47 очков в 23-х матчах. "Краснодар" остался на 2-м месте с 43-мя очками в активе.
Источник: "Чемпионат"
Семак - после победы "Зенита" над "Краснодаром": наших болельщиков урезали, не предупредив клуб. Мы сражались за них
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился эмоциями после победы над "Краснодаром" в матче 24-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"