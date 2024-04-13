В футболе всё бывает и чудеса тоже случаются. Признаюсь, матч полностью не видел, но переключался и видел, что обе команды играли обоюдоостро, переключусь обратно - уже "Ахмат" снова пропустил. В Грозном всегда играть сложно. ЦСКА частенько удавалось забирать очки у "Ахмата", а "Зениту" - крайне редко. Здесь же "Ахмат" пропустил семь мячей - это настоящее фиаско", - сказал Непомнящий.
"Балтика" одержала разгромную победу над "Ахматом" в 24-м туре Премьер-лиги со счетом 7:1. Игра проходила в Грозном на домашнем стадионе "Ахмата". Три первых гола калининградская команда забила в ворота соперника в первые 10 минут игры. Еще два - ближе к перерыву, а остальные - во втором тайме.
Победа позволила "Балтике" покинуть последнее место в турнирной таблице и сравняться с "Ахматом" по очкам. У обеих команд теперь по 20 очков в 23-х матчах. Столько же очков на счету "Урала", который завтра проведет свой матч 24-го тура против "Динамо".
Источник: "Metaratings"
Непомнящий - о семи пропущенных "Ахматом" мячах в игре с "Балтикой": это фиаско
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал разгромное поражение "Ахмата" в домашнем матче с "Балтикой" в 24-м туре РПЛ.
Фото: РИА Новости