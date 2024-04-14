Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 1 3 1
Нижний НовгородЗавершен
Урал
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Факел
16:45
РостовНе начат
Крылья Советов
19:00
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
0 - 2 0 2
ТорпедоПерерыв
Арсенал Тула
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Кубань
19:00
КАМАЗНе начат
Родина
19:30
ЛенинградецНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
16:00
Кристал ПэласНе начат
Вест Хэм
16:00
ФулхэмНе начат
Арсенал
18:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лас-Пальмас
15:00
СевильяНе начат
Гранада
17:15
АлавесНе начат
Атлетик
19:30
ВильярреалНе начат
Реал Сосьедад
22:00
АльмерияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Наполи
1 - 0 1 0
Фрозиноне1 тайм
Сассуоло
16:00
МиланНе начат
Удинезе
19:00
РомаНе начат
Интер
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Дармштадт
16:30
ФрайбургНе начат
Байер
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 0 0 0
Нант1 тайм
Клермон
16:00
МонпельеНе начат
Лион
21:45
БрестНе начат

Хавбек "Сочи" Кравцов: очень ждали первую победу весной. Эмоции от матча со "Спартаком" только положительные

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов поделился впечатлениями от победы в матче 24-го тура против "Спартака".
Фото: официальный сайт РПЛ
Очень ждали первую победу в весеннем отрезке. Со "Спартаком" был важный матч для нас. И наконец-то мы выиграли. Эмоции после победы в матче со "Спартаком" только положительные. Мы всегда выходим заряженные. До этого были ничьи, но наконец-то прорвало и победили", - заявил Кравцов.

"Сочи" одержал победу с минимальным счетом в матче 24-го тура РПЛ против московского "Спартака". Единственный гол в матче забил защитник Яхья Аттият-Аллах ближе к концу встречи. Победа над "красно-белыми" стала первой для "Сочи" в чемпионате России в 2024-м году. Четыре предыдущих матча команды в весенней части сезона завершились вничью.

Полузащитник Кирилл Кравцов вышел на поле в матче 24-го тура с первых минут и отыграл весь матч. Всего на счету 21-летнего опорника 19 матчей в текущем розыгрыше РПЛ. "Сочи" остался на последней строчке в турнирной таблице, однако, сократил отставание от зоны стыковых матчей всего до 2-х очков.

Источник: "Чемпионат"

Кирилл Кравцов Сочи Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится