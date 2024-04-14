Очень ждали первую победу в весеннем отрезке. Со "Спартаком" был важный матч для нас. И наконец-то мы выиграли. Эмоции после победы в матче со "Спартаком" только положительные. Мы всегда выходим заряженные. До этого были ничьи, но наконец-то прорвало и победили", - заявил Кравцов.
"Сочи" одержал победу с минимальным счетом в матче 24-го тура РПЛ против московского "Спартака". Единственный гол в матче забил защитник Яхья Аттият-Аллах ближе к концу встречи. Победа над "красно-белыми" стала первой для "Сочи" в чемпионате России в 2024-м году. Четыре предыдущих матча команды в весенней части сезона завершились вничью.
Полузащитник Кирилл Кравцов вышел на поле в матче 24-го тура с первых минут и отыграл весь матч. Всего на счету 21-летнего опорника 19 матчей в текущем розыгрыше РПЛ. "Сочи" остался на последней строчке в турнирной таблице, однако, сократил отставание от зоны стыковых матчей всего до 2-х очков.
Источник: "Чемпионат"
Хавбек "Сочи" Кравцов: очень ждали первую победу весной. Эмоции от матча со "Спартаком" только положительные
Полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов поделился впечатлениями от победы в матче 24-го тура против "Спартака".
Фото: официальный сайт РПЛ