"Вся команда помогала мне достаточно сильно. Но если выделять кого-то, то это будут наши бразильцы: Роша, Мойзес, а еще Виктор Мендес и Давила. С ними можно было общаться на родном языке, что мне серьезно помогло. После этого я почувствовал себя в России как дома", - поделился Келлвен.
Бразильский защитник Келлвен перебрался в ЦСКА летом 2023-го года из "Атлетико Паранаэнсе" за 4.5 миллиона евро. В команде он стал третьим бразильским игроком после защитников Виллиана Роши и Мойзеса. Помимо бразильского трио, Южную Америку в стане "армейцев" представляют чилийцы Виктор Мендес и Виктор Давила.
В текущем сезоне на счету Келлвена 17 матчей в составе ЦСКА в чемпионате России. Еще 6 матчей за "армейцев" 23-летний защитник провел в Кубке России. Всего на счету футболиста 1 забитый мяч и 6 результативных передач во всех турнирах.
Источник: "Sport 24"
Защитник ЦСКА Келлвен: после общения с Рошей, Мойзесом и Давилой почувствовал себя в России как дома
Бразильский легионер ЦСКА Келлвен рассказал, что ему помогло адаптироваться в новом клубе.
Фото: bobsoccer.ru