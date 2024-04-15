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Защитник ЦСКА Келлвен: после общения с Рошей, Мойзесом и Давилой почувствовал себя в России как дома

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Бразильский легионер ЦСКА Келлвен рассказал, что ему помогло адаптироваться в новом клубе.
Фото: bobsoccer.ru
"Вся команда помогала мне достаточно сильно. Но если выделять кого-то, то это будут наши бразильцы: Роша, Мойзес, а еще Виктор Мендес и Давила. С ними можно было общаться на родном языке, что мне серьезно помогло. После этого я почувствовал себя в России как дома", - поделился Келлвен.

Бразильский защитник Келлвен перебрался в ЦСКА летом 2023-го года из "Атлетико Паранаэнсе" за 4.5 миллиона евро. В команде он стал третьим бразильским игроком после защитников Виллиана Роши и Мойзеса. Помимо бразильского трио, Южную Америку в стане "армейцев" представляют чилийцы Виктор Мендес и Виктор Давила.

В текущем сезоне на счету Келлвена 17 матчей в составе ЦСКА в чемпионате России. Еще 6 матчей за "армейцев" 23-летний защитник провел в Кубке России. Всего на счету футболиста 1 забитый мяч и 6 результативных передач во всех турнирах.

Источник: "Sport 24"

ЦСКА Келлвен Виллиан Роша Мендес Виктор Давила Мойзес Барбоза
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