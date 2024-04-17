"Совет директоров вообще не нужен в клубе. Это собрание некомпетентных в футбольных вопросах людей, где каждый с большим эго и нулевой экспертизой в футбольной отрасли. Совет директоров снимает ответственность с каждого персонально, поэтому, в итоге, всегда будут виноваты тренер и игроки", - цитирует Салихову Sport24.
Напомним, что в матче 24-го тура РПЛ московский "Спартак" уступил "Сочи" со счетом 0:1 на стадионе "Фишт". В воскресенье, 14-го апреля, главный тренер команды Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку. После 23-х сыгранных туров московский клуб занимает седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на двенадцать очков. "Красно-белые" сыграют с командой Сергея Семака в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече "сине-бело-голубые" одержали победу со счетом 2:1, забитыми мячами отметились: Угальде и Педро (дубль).
Салихова - о "Спартаке": совет директоров вообще не нужен в клубе
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о совете директоров "красно-белых".
Фото: Global Look Press