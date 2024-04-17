"Я не считаю матч на "Энфилде" лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008. Эти матчи несопоставимы по значимости и напряжению. С "Ливерпулем" сыграли ничью, которая по большому счёту ни на что не повлияла. А мои голы... Техническое оснащение помогло использовать те эпизоды, которые были. Плюс удача.
Игра против Голландии воспринимается совершенно иначе. Не скажу, что наступило озарение. Но я был окрылён, многое получалось. А в дополнительное время пришлось переламывать себя, физически эти 30 минут дались очень тяжело. Но мы дожали соперника, вырвали победу и завоевали бронзу", - приводит слова Аршавина "СЭ".
42-летний российский экс-футболист Андрей Аршавин, в годы игровой карьеры выступавший на позициях атакующего полузащитника и нападающего, в январе 2009 года перешёл из петербургского "Зенита" в лондонский "Арсенал". 21 апреля 2009 года в выездном матче 33 тура Английской премьер-лиги с "Ливерпулем" на стадионе "Энфилд" Аршавин записал на свой счёт 4 забитых мяча, оформив покер. Тем не менее, это не принесло победу его команде - встреча закончилась вничью 4:4.
21 июня 2008 года сборная России с Андреем в составе победила сборную Голландии в 1/4 финала Чемпионата Европы-2008 со счётом 3:1 в дополнительное время. Аршавин решил исход этого матча, в овертайме оформив голевой пас на победный гол Дмитрия Торбинского и лично отправив в сетку третий мяч.
Аршавин: не считаю матч на "Энфилде" лучшим в карьере. На первое место ставлю четвертьфинал с Голландией на Евро-2008
Экс-нападающий сборной России, "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин рассказал, какой матч считает лучшим в своей карьере.
Фото: Getty Images