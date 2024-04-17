- Единственный интерес матча "Зенит" - "Спартак" - первая игра без того, кто чудил. "Спартак" должен просто выйти и сыграть в футбол. Многого от них не ждут. Формат Кубка России таков, что никто всё равно не вылетит. Не допускаю, что "Спартак" пройдёт "Зенит". Выиграет "Спартак" 3:0 - что изменится? "Зенит" продолжит играть в Кубке. Какая разница вообще? С интересом я жду только изменений в составах, - цитирует Мостового "Чемпионат".
17 апреля в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" состоится ответная встреча местного "Зенита" и московского "Спартака" в рамках полуфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Первая игра завершилась волевой гостевой победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.
Этот матч должен стать для "Спартака" первым после увольнения с поста главного тренера 35-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Исполнять обязанности наставника команды в Петербурге будет бывший ассистент Абаскаля босниец Владимир Слишкович.
Мостовой: не допускаю, что "Спартак" пройдёт "Зенит". Единственный интерес - первая игра без того, кто чудил
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Зенита" на выезде.
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