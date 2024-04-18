"Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Думаю, что все его идеи еще до конца до нас не дошли. Какие изменения внес Слишкович? В целом пока плюс-минус все тоже самое, он же работает всего несколько дней, тяжело за такой период что-то поменять. Некоторые моменты он нам еще донесет, и в игре с "Ростовом" мы приложим максимум усилий, чтобы победить", - заявил Игнатов.
14-го апреля московский "Спартак" объявил о расставании с испанским главным тренером Гильермо Абаскалем. В последнем матче под руководством 34-летнего специалиста "красно-белые" минимально уступили в выездном матче последней команде чемпионата "Сочи" (0:1).
Команду в статусе исполняющего обязанности главного тренера принял бывший ассистент Абаскаля босниец Владимир Слишкович. Под его управлением "Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В воскресенье 21-го апреля "Спартак" проведет первый матч под руководством Владимира Слишковича в РПЛ. В рамках 25-го тура"красно-белые" сыграют на выезде с "Ростовом".
Источник: "СЭ"
Хавбек "Спартака" Игнатов: Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль. Думаю, что все его идеи еще до нас не дошли
Полузащитник московского "Спартака" Михаил Игнатов подметил разницу между экс-главным тренером команды Гильермо Абаскалем и его сменщиком Владимиром Слишковичем.
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